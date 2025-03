Inter, risentimento muscolare per Dimarco: i tempi di recupero per l'esterno di Inzaghi

Federico Dimarco, autore del gol su punizione che ha dato il momentaneo vantaggio all’Inter nella sfida di Napoli, è uscito per infortunio dal Maradona poco dopo il 50′ e Simone Inzaghi dovrà fare a meno del proprio laterale sinistro nelle prossime partite.

L’esterno mancino, come è stato comunicato dalla società nerazzurra quest’oggi, «si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni».

Per Dimarco quindi si preannuncia uno stop di diverse settimane che sembra escludere una sua disponibilità per il doppio match di Champions League, valevole per gli ottavi di finale, contro il Feyenoord come una sua convocazione in Nazionale. Simone Inzaghi, se tutto procederà per il meglio, potrebbe avere di nuovo a disposizione il suo esterno mancino dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, quindi per la gara contro l’Udinese del 30 marzo, prima del derby di andata in Coppa Italia con il Milan.