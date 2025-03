I Friedkin protagonisti agli Oscar: cinque statuette vinte da Anora

Nella notte italiana si è svolta la 97esima cerimonia di premiazione degli Oscar. Per il 2025, il titolo di miglior film va ad Anora, grande protagonista di quest’anno con ben cinque statuette vinte su un totale di sei candidature. Nulla da fare per l’attrice italiana Isabella Rossellini, superata da Zoe Saldana per il premio alla miglior attrice non protagonista.

Grazie ad Anora festeggia anche il Friedkin Group, proprietario di Roma ed Everton, visto che la pellicola è stata prodotta da Neon, uno dei brand del gruppo statunitense, e vede portare a casa dal suo prodotto le statuette, oltre che di miglior film, di miglior regia e miglior attrice protagonista, con la giovane Mikey Madison che a sorpresa la spunta sulla favorita Demi Moore. Il film di Sean Baker, che ha ottenuto anche il riconoscimento per miglior montaggio e miglior sceneggiatura originale, racconta la storia di una giovane spogliarellista di Brooklyn che incontra e sposa il figlio di un oligarca russo. Ma la famiglia di lui si opporrà al matrimonio e cercherà in tutti i modi di annullarlo.

Sui social, l’account ufficiale del Friedkin Group si è congratulato con Neon per tutti i premi vinti da Anora, che vanno ad aggiungersi alla Palma d’Oro già portata a casa al Festival di Cannes. «Tantissimi complimenti ai vincitori degli Oscar di quest’anno e all’incredibile squadra dietro Anora – si legge su Instagram – per aver vinto il miglior film, il miglior regista, la migliore attrice protagonista, la migliore sceneggiatura originale e il miglior montaggio film. Come parte della famiglia di marchi Friedkin, Neon continua a sostenere la narrazione innovativa e siamo onorati di celebrare questo traguardo. Il vostro talento, la vostra passione e la vostra arte hanno stabilito un nuovo standard nel cinema».