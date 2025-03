L’UEFA abbassa il tetto ai prezzi per i settori ospiti in Champions League

Nuova riduzione del tetto per i prezzi dei biglietti nei settori ospiti in Champions League. La novità introdotta negli anni scorsi, dopo le polemiche dei tifosi in particolare, vedrà un ulteriore calo nella prossima stagione, come emerge dai documenti della UEFA.

Nel 2024/25, il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti è stato di 60 euro in UEFA Champions League, 40 euro in UEFA Europa League e 20 euro in UEFA Conference League. I prezzi tuttavia saranno ulteriormente ridotti nella stagione 2025/26 a un massimo di 50 euro in UEFA Champions League, 35 euro in UEFA Europa League e ancora 20 euro in UEFA Conference League.

In particolare infatti nel regolamento si legge: «I club di casa devono mettere a disposizione dei tifosi ospiti almeno il 5% della capienza per gli spettatori UEFA – il testo nel regolamento della Champions League -. Il prezzo dei relativi biglietti non deve superare quello pagato dai tifosi della squadra di casa per i biglietti adulti in un settore comparabile dello stadio (compresi i biglietti venduti agli abbonati, ai membri del club e/o nell’ambito di qualsiasi promozione o pacchetto promozionale comprendente esclusivamente biglietti per le competizioni UEFA). Inoltre, in nessun caso il prezzo di questi biglietti per i tifosi ospiti deve superare i 50 €».