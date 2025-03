Stellantis, 14 miliardi ai soci dal 2021 solo dai dividendi: Exor ne ha incassati 2

Nei giorni scorsi Stellantis ha pubblicato i propri risultati economico-finanziari 2024. I ricavi netti del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e Peugeot sono stati pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al 2023, con consegne consolidate in diminuzione del 12% per gap temporanei nella gamma prodotti e azioni di riduzione delle scorte ormai completate. L’utile netto ammonta invece a 5,5 miliardi di euro, in calo del 70%.

La liquidità disponibile industriale complessiva si è attestata nel 2024 a 49,5 miliardi di euro, con una posizione finanziaria netta industriale di 15,1 miliardi di euro. Il dividendo agli azionisti ordinari è stato proposto a 0,68 euro per azione, pari a un rendimento del 5%, in attesa dell’approvazione degli azionisti.

Risultati che rispecchiano il grande momento di difficoltà comune a tutto il settore automotive, che non esclude appunto Stellantis.

Nonostante ciò, la holding ha distribuito nel 2024 dividendi per un totale di circa 1,8 miliardi. Di questa somma, a Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann e primo azionista, fra le altre, di Stellantis e Juventus, ne sono spettati 306 milioni.

In totale, Exor ha incassato da Stellantis, sotto forma di dividendi, poco più di 2 miliardi di euro dal 2021 (primo anno di operatività di Stellantis dopo la fusione) a oggi, mentre la holding dell’automotive ha distribuito negli ultimi quattro anni più di 14 miliardi a fronte di circa 55 miliardi di dividendi.

Cifre che fino al 2023 erano crescita, arrivando per Exor fino a sfiorare i 700 milioni di dividendi per l’andamento del gruppo Stellantis. Tuttavia, i dati si sono più che dimezzati per il 2024, con la holding degli Agnelli-Elkann che incasserà circa 306 milioni di euro.