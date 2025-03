Michele Dalai nuovo Senior Vice President della divisione Content di DAZN

DAZN nomina Michele Dalai come Senior Vice President della divisione Content di DAZN Italia. Classe 1973, Dalai fa così il suo ingresso nella squadra come responsabile e supervisore delle tre funzioni Editorial (contenuti Live, Near Live e VOD), Creative & Platform (creatività di tutti i contenuti distribuiti e della App) ed Executive Production & Resources (produzione, pianificazione e gestioni costi).

Si occuperà di sviluppare la strategia editoriale di DAZN per la massimizzazione dei diritti in portfolio coerentemente con gli obiettivi di business, con particolare attenzione alla Serie A e alla dimensione live del prodotto calcio, supportando DAZN nella relazione editoriale sviluppata con i Club e Lega Serie A che tiene conto della rinnovata partnership che caratterizza il nuovo ciclo 24-29.

Editore, scrittore, giornalista e autore di programmi televisivi con una grandissima passione per lo sport, Michele Dalai nel corso degli anni ha ricoperto ruoli manageriali diversi all’interno della filiera produttiva dei contenuti. Il lavoro svolto all’interno delle case editrici gli ha permesso di approcciarsi al mondo dei contenuti in maniera ‘olistica’, esplorando la sua passione per la scrittura da angolazioni differenti: come autore di libri e publisher al tempo stesso.

Il fascino delle storie da raccontare e la curiosità nei confronti della scrittura, lo hanno portato a scrivere e produrre per media differenti tra i più importanti in Italia dai quotidiani, alle radio fino alla televisione.

Lo sport è sempre stata una sua passione. Diverse le ‘maglie’ che ha indossato come manager durante la sua carriera, tra cui quella di Creative and Digital Innovation Advisor per LBA per il rilancio del brand durante la pandemia; di Amministratore Delegato della franchigia italiana di rugby, Zebre Parma, nella fase di ingresso nel campionato lavorando alla fase di start-up e posizionamento della squadra, e, ora, quella di Senior Vice President dei Contenuti in DAZN Italia grazie al nuovo incarico.

Nel commentare la sua nomina, Michele Dalai dichiara: «Dazn è per me un traguardo e una sfida diversa allo stesso tempo, un posto in cui i ritmi veloci della comunicazione digitale si incrociano con la responsabilità di un racconto completo, moderno e con un portafoglio di opportunità infinite. Sono molto grato a DAZN per aver scelto un profilo come il mio, sono sicuro che tutta l’esperienza accumulata potrà portare un punto di vista diverso e arricchire una squadra eccellente, protagonista di un cambiamento epocale».