Sono passati ormai diversi anni dal ritiro di Francesco Totti dal calcio giocato. Tuttavia, nonostante lo storico capitano della Roma sia fuori dai giochi da un po’ di tempo, le proposte per indossare nuovamente gli strumenti del mestiere non mancherebbero. Secondo quanto svelato dallo stesso Totti, l’ultima nella lista sarebbe arrivata dal Genoa, che lo avrebbe contatto nel mercato invernale.

Francesco Totti non ha fatto nomi, ma ha svelato alcuni indizi che fanno decisamente propendere per il Grifone. «A gennaio davvero mi ha cercato una squadra in Italia di Serie A, non scherzo. Stavo bene, ma non volevo cambiare città. Quale era la squadra? Dico solo che avrei dovuto vivere vicino a Cassano (che risiede a Genova, ndr)», ha spiegato Totti in un’intervista rilasciata a Viva el Futbol.

«Non ho mai pensato di giocare con un’altra squadra, non avrebbe avuto senso. Solo io e Maldini abbiamo giocato 25 anni con la stessa squadra. Ma voi pensate che Messi in 25 anni alla Roma con Frau, Cesar Gomez e Pivotto avrebbe vinto tutti quei Palloni d’oro?», ha aggiunto ancora Totti sulla sua avventura in giallorosso.

Amore eterno per la Roma in poche parole, tanto da spingere Totti a valutare un rientro in società dopo l’esperienza sotto la presidenza Pallotta. Una situazione che potrebbe ripetersi qualora dovesse arrivare la chiamata giusta, anche se il fuoriclasse capitolino non nasconde la possibilità di puntare su un ruolo dirigenziale.

«Io non faccio il procuratore, non ho neanche il patentino. Cerco di trovare qualche giovane forte e di farlo crescere nel migliore dei modi. Tornare nella Roma? Adesso penso a divertirmi, poi se un giorno dovesse venire qualcuno a cercarmi valuterò. Se valuterei altre squadre o qualche nazionale? Altre squadre avrei difficoltà, per me c’è solo la Roma. Un ruolo alla Maldini? Vorrei decidere con gli altri, non da solo. Un ruolo importante, per conoscenza del calcio potrei dare un contributo, essere utile. Fortunatamente i calciatori li conosco, so quali scegliere. L’importante è sapere il budget. Devi essere bravo», ha concluso.