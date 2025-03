Mondiali 2030, il Real vuole ampliare il Bernabeu per la finale: sfida al Camp Nou

La Spagna, insieme a Portogallo e Marocco, ospiterà i Mondiali 2030, la seconda edizione della rassegna continentale che si disputerà con la partecipazione di 48 Nazionali. Proprio per questo il Real Madrid vuole un Santiago Bernabeu più grande, che gli permetta di ospitare la finale di Coppa del Mondo.

Come riporta il sito spagnolo Relevo, nonostante una recente riqualificazione che ha trasformato l’impianto, l’obiettivo del club di Florentino Perez è quello di aggiungere 5mila nuovi posti, portando la capienza totale a circa 85.000 posti, quella minima richiesta dalla FIFA per una finale dei Mondiali.

Il progetto del Bernabeu permette questo ampliamento, ma come confermato dallo stesso Perez una capienza maggiore degli attuali 80mila porterebbe il club ad affrontare nuove spese per garantire alla struttura ulteriori uscite di emergenza obbligatorie una volta che si supera tale capienza. Ma comunque la possibilità di ampliare lo stadio dei Blancos è tutt’altro che da scartare.

Al momento, per ospitare la finale dei Mondiali 2030 il grande favorito è il nuovo Spotify Camp Nou, in fase di finalizzazione, che con i suoi 99.354 spettatori stimati garantirebbe alla FIFA una cornice di pubblico di primissimo livello per l’ultimo atto di un Mondiale.

Ma non va scartata a priori la candidatura del Marocco per ospitare la finale. Il paese africano, infatti, ha stanziato intorno agli 1,6 miliardi di euro per un piano infrastrutturale sportivo dal valore di 3,9 miliardi in vista dei Mondiali 2030 e della Coppa d’Africa 2025, che prevede la ristrutturazione, per adeguarsi agli standard FIFA, di cinque impianti più la costruzione di un nuovo grande stadio a Casablanca. E proprio quest’ultimo è il favorito per la candidatura a ospitare la finalissima.

Solo per questo nuovissimo stadio il budget previsto è di 460 milioni di euro con il governo marocchino che ha intenzione di costruire il più grande stadio del mondo con una capienza record di 115mila spettatori. Un progetto ambizioso per sbaragliare la concorrenza spagnola. Al momento, il Portogallo sembra non essere in grado di proporre uno stadio così moderno per ospitare la finale, nonostante impianti iconici come il Da Luz di Lisbona e il Do Dragao di Porto. Ma entrambi non assicurano, nemmeno lontanamente, una capienza da 85mila persone.