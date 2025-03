Tijjani Reijnders ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Milan. La notizia era annunciata da tempo ma ora le firme sono state messe nero su bianco. Nel pomeriggio di ieri Reijnders è arrivato a Casa Milan e ha firmato il nuovo accordo che lo legherà al Milan per ulteriori cinque anni a partire dalla prossima stagione (l’intesa precedente scadeva il 30 giugno 2028).

Reijnders è uno dei due migliori giocatori della stagione, assieme a Christian Pulisic. Ha già segnato 8 volte in campionato, una in Coppa Italia, 3 in Champions. Non per caso, è ormai considerato uno dei migliori centrocampisti in Italia e uno dei più interessanti per i grandi club internazionali: già nel 2023 il Barcellona tentò di strapparlo al Milan con un’offerta last minute.

L’olandese, all’uscita da Casa Milan, ha commentato con soddisfazione il prolungamento: «Sono davvero orgoglioso di aver rinnovato dopo un anno e mezzo. È come essere in famiglia. Sono impaziente per le prossime stagioni. Il Milan è come se fosse la mia seconda casa. È un momento difficile, dobbiamo fare meglio ed essere più forti. Dobbiamo continuare a crederci», le sue parole.

Reijnders stipendio rinnovo – L’impatto del nuovo accordo sui conti

Ma come impatterà questo rinnovo sui conti del Milan? Il costo storico di Reijnders per il Milan è pari a 20,5 milioni di euro. Il suo valore netto al 30 giugno 2024 – ultimo dato ufficiale disponibile – era pari a oltre 16,4 milioni di euro. Tra quota ammortamento e stipendio lordo (1,7 milioni netti, pari a circa 2,23 milioni lordi), l’olandese è costato 6,34 milioni di euro circa ai rossoneri nella stagione 2024/25.

Il nuovo contratto sarà depositato nel mese di luglio, in modo da poter coprire l’arco temporale 2025-2030. In Italia, infatti, si possono fare contratti fino a cinque anni di lunghezza. Il valore netto di Reijnders al 30 giugno 2025 sarà dunque pari a poco più di 12,3 milioni di euro. Considerando il rinnovo, la quota ammortamento scenderà a 2,47 milioni di euro.

Crescerà invece lo stipendio, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere pari a 3,5 milioni di euro netti (4,59 milioni di euro considerando gli effetti positivi del Decreto Crescita, di cui Reijnders ancora gode). Nel complesso, il costo per la stagione 2025/26 sarà pari a poco più di 7 milioni di euro, circa 700mila euro in più di quello attuale.