Inter, Milan e Serie A ammesse come parti civili nel processo contro gli ultras

Inter, Milan e la Lega Serie A sono state ammesse come parti civili nel processo con rito abbreviato in corso a Milano contro 16 imputati, tra cui gli ex capi delle curve di San Siro e altri ultrà arrestati nel maxi blitz di Polizia e Guardia di Finanza del 30 settembre scorso. Il giudice per l’udienza preliminare, Rossana Mongiardo, ha accolto le richieste di costituzione, riconoscendo la possibilità per i club e la Lega di chiedere eventuali risarcimenti per i danni subiti, come riportato dall’Ansa.

Il dibattimento, che si è aperto oggi nell’aula bunker vicino al carcere di San Vittore e si è protratto per tutta la mattinata, ha visto la discussione sulle richieste delle parti civili. Tra gli imputati figurano Marco Ferdico e Andrea Beretta (quest’ultimo collaboratore di giustizia) per la Curva Nord dell’Inter, e Luca Lucci, leader della Curva Sud del Milan, oltre ad altri ultrà rossoneri accusati di associazione per delinquere, con reati che spaziano dalle aggressioni alle estorsioni. Per alcuni membri della tifoseria interista, l’accusa include anche l’aggravante mafiosa.

Il Milan e la Lega Serie A hanno già avanzato la richiesta di costituirsi parte civile anche nel processo immediato a carico di tre ultrà rossoneri, iniziato il 20 febbraio in Tribunale. La decisione dei giudici su questa ulteriore richiesta è attesa nella prossima udienza.