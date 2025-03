Perché Maignan è stato squalificato? Il portiere del Milan, Mike Maignan, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo, a seguito dell’incontro che ha visto i rossoneri protagonisti contro la Lazio nell’ultima giornata del campionato di Serie A.

Il portiere si è reso colpevole di avere pronunciato “espressioni irriguardose” nei confronti del direttore di gara, da qui la decisione di sanzionarlo con una giornata di squalifica. Questa la giustificazione, all’interno del provvedimento: «MAIGNAN Mike Peterson (Milan): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa».

Maignan salterà così la prossima partita di campionato, che il Milan giocherà in trasferta a Lecce. La stessa che salterà anche il difensore Pvlovic, che – come si legge nel documento – è stato espulso per chiara occasione da rete: «PAVLOVIC Strahinja (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete».