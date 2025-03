Caso Lautaro, la Fondazione Jdentità Bianconera: «Mai inviato audio alla Procura FIGC»

Continua a tenere banco il caso della presunta bestemmia che riguarda Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter, appena dopo il triplice fischio della sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, è stato inquadrato dalle telecamere mentre sembra proferire espressioni blasfeme, sempre la stessa ripetuta più volte, seppur in diretta non fosse presente l’audio del campo.

E se in un primo momento, il giudice sportivo non ha potuto prendere provvedimenti per mancanza dell’audio, condizione necessaria per procedere a un procedimento di carattere sportivo, il caso è stato in seguito aperto direttamente dalla Procura FIGC, guidata dal procuratore Giuseppe Chinè. Nei giorni scorsi era emerso che questa misura sarebbe avvenuta in seguito all’esposto di un soggetto terzo, indicato in un’associazione di tifosi juventini, la Fondazione Jdentità Bianconera, che aveva anche allegato il famoso audio.

La stessa Fondazione, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato una nota in cui ha negato il tutto, indicandosi sì come l’autrice dell’esposto, ma aggiungendo che non ha alcun audio che provi la veridicità assoluta della bestemmia.

«In data 17 febbraio – si legge nella nota –, abbiamo inviato alla Procura Federale una segnalazione […] avente ad oggetto la condotta del capitano della FC Internazionale Milano Lautaro Martinez, ripresa dalle telecamere dopo il fischio finale di Juve Inter, disputata domenica 16. Alla suddetta segnalazione non veniva allegato alcun audio! Ovviamente la Fondazione non è in possesso dell’audio che proverebbe senza ombra di dubbio le esatte parole pronunciate dal centravanti nerazzurro», aggiungendo come è ovviamente impossibile avere documenti che solo i broadcaster ufficiali possono ottenere e, siccome non sono collegati alla società Juventus, non sono nemmeno in possesso di eventuali frasi captate da microfoni dello Stadium.

Dal canto suo la Procura FIGC, dopo aver aperto l’indagine sulla segnalazione e acquisito ulteriore materiale audio e video, nei prossimi giorni sentirà Lautaro Martinez, che ha negato tutto a margine della sfida vinta in casa contro il Genoa, decisa da un suo gol.