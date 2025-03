Wolff primo, Vasseur sul podio: gli stipendi dei Team Principal F1

Oltre a coordinare ingegneri, piloti e personale tecnico, il Team Principal deve interfacciarsi con la FIA e la Formula One Management , negoziare contratti e assicurare che la scuderia rimanga competitiva all’interno di un panorama sempre più complesso e competitivo. Il valore di questa figura è tale che il suo compenso dipende non solo dal contratto di base, ma anche dai risultati ottenuti in pista, con ingenti bonus legati alle prestazioni della squadra nel campionato costruttori.

Il Team Principal rappresenta una figura chiave all’interno di una scuderia di Formula 1 . È il leader operativo della squadra, responsabile della gestione del team, della strategia in pista e delle relazioni con gli sponsor e i vertici della Formula 1. Questo ruolo richiede un mix di competenze manageriali, tecniche e politiche per garantire il successo della squadra sia sul piano sportivo che finanziario.

Negli ultimi anni, la stabilità di questa posizione è diventata maggiore rispetto a quella dei piloti o degli ingegneri di pista, salvo stagioni particolarmente deludenti. Tuttavia, la gerarchia degli stipendi dei Team Principal è tutt’altro che fissa, variando a seconda dei successi sportivi ottenuti.

Stipendi Team Principal F1 – Vasseur sull’ultimo gradino del podio

La stagione 2024 ha visto una competizione serrata tra diverse scuderie, con quattro team in grado di lottare per vittorie e podi. Questo equilibrio ha influenzato direttamente gli ingaggi dei Team Principal per il 2025, con alcune sorprese nella classifica.

Grazie al suo storico dominio in Mercedes, Toto Wolff si è conquistato il ruolo di Team Principal più pagato. Con il team tedesco che ha chiuso il mondiale costruttori al quarto posto, il suo compenso per il 2025 sarà di 22 milioni di euro (16 milioni di stipendio fisso e 6 milioni di bonus per i risultati).

Chris Horner, pur avendo visto Max Verstappen trionfare nel mondiale piloti, ha visto sfumare il titolo costruttori per la Red Bull e, di conseguenza, non riceverà alcun bonus, fermandosi a 12 milioni di euro.

Frederic Vasseur, artefice della rinascita della Ferrari, si posiziona al terzo posto con uno stipendio di 8 milioni di euro, lo stesso percepito da Mattia Binotto, chiamato da Audi/Sauber per guidare la transizione del team in vista dell’ingresso ufficiale del costruttore tedesco nel 2026.

Più indietro troviamo James Vowles (Williams) e Andrea Stella (McLaren), entrambi con un ingaggio di 5,5 milioni di euro, seguiti da Laurent Mekies (Racing Bulls) e Oliver Oakes (Alpine) con 5 milioni di euro ciascuno.