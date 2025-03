Calendario F1 2025: da Melbourne ad Abu Dhabi, la lunga stagione del Circus

Hamilton alla sua prima in Rosso , Charles Leclerc a confermare che l’epiteto di “predestinato” non sia ingiustificato; Max Verstappen a difendere il titolo e ancora Lando Norris e Oscar Piastri a dar prova che la McLaren sia anche quest’anno l’auto da battere. Ma gli ingredienti per un cocktail tutto da gustare si arricchiscono anche con i nuovi protagonisti: saranno infatti ben sei i rookie a esordire in questa stagione sui 20 piloti schierati , compreso Andrea Kimi Antonelli , in Mercedes, che segna il ritorno di un italiano in griglia dopo oltre 15 stagioni.

L’attesa è finita. Dopo il break invernale, la F1 è pronta a ripartire con la stagione 2025 . Conclusi anche i test pre stagionali in Bahrain, che hanno fornito le prime indicazioni su monoposto e piloti, la regina del motorsport è pronta a far rotta verso Melbourne, Australia, sul tracciato di Albert Park per il primo weekend di gara.

Calendario F1 2025: Melbourne e Shanghai le prime sfide

Il Circus alzerà ufficialmente il velo sulla stagione 2025 venerdì 14 marzo, con le prove libere del GP di Australia, nella notte italiana. Qualifiche il giorno successivo, sabato 15, mentre il primo semaforo verde si accenderà domenica 16 marzo, alle 5 del mattino per l’Italia.

Dopo la tappa australiana a una sola settimana di distanza il Circus sarà in Cina, dove si correrà anche la prima gara sprint dell’anno, mentre il Giappone, nella prima settimana di aprile, chiuderà il primo mini ciclo asiatico della F1.

Ad aprile protagonista il Middle East, con Bahrain e Arabia Saudita, rispettivamente dall’11 al 13 e dal 18 al 20 aprile.

A maggio, dopo la tappa a Miami, con tanto di gara sprint, la F1 sposterà per la prima volta in Europa, con il GP dell’Emilia Romagna, dal 16 al 18 febbraio, il tradizionale appuntamento con il GP di Monaco, dal 23 al 25 maggio e dunque in Spagna dal 30 maggio al 1° giugno.

Dopo la parentesi in Nord America, con il GP del Canada, da fine giugno a inizio settembre il Circus tornerà nel Vecchio Continente, con una carrellata di gare di grande fascino e tradizione. Dal GP d’Austria, 27-29 giugno, al GP del Regno Unito, dal 4 al 6 luglio, per poi spostarsi in Belgio, dove si correrà anche la sprint e in Ungheria prima del break agostano.

Calendario F1 2025: da Monza alle Americhe

Dal 29 al 31 agosto sarà la volta del GP d’Olanda, mentre l’appuntamento con Monza e il GP d’Italia sarà in calendario dal 5 al 7 settembre. Azerbaijan e Singapore segneranno una parentesi orientale prima che la F1 torni nelle Americhe con quattro appuntamenti particolarmente sentiti: dal GP degli Stati Uniti a Austin, in Texas, corredato di sprint, passando per il GP del Messico e arrivando al GP del Brasile, dove si correrà anche la sprint, prima di tornare negli States, più precisamente nella Sin City, con il GP di Las Vegas.

Per il rush finale del campionato si torna invece in Medioriente, con il GP del Qatar dal 28 al 30 novembre, con la sesta e ultima sprint stagionale e il gran finale ad Abu Dhabi, dal 5 al 7 dicembre.

Calendario F1 2025: dove vedere tutte le gare e le sprint

Tutti e 24 gli appuntamenti del Mondiale 2025 di Formula 1 saranno trasmessi in esclusiva da Sky e in streaming su NOW. Solo per le due tappe italiane, il GP dell’Emilia Romagna, in scena a Imola e il GP d’Italia, in scena a Monza, sarà disponibile la visione anche in chiaro su TV8.