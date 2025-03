Stellantis crolla in Borsa: il titolo giù del 12% dopo i dazi USA

Un martedì difficile per il comparto dell’automobile che rappresenta alla perfezione le difficoltà del settore riscontrate negli ultimi mesi.

Ad appesantire i vari titoli europei dell’automotive ci ha pensato l’andamento di Wall Street appena dopo l’apertura e l’ufficializzazione da parte dell’amministrazione Trump dei dazi imposti ai prodotti di grandi paesi come Canada e Cina.

Per quanto riguarda Stellantis, di cui Exor (holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla la Juventus) è primo azionista, il titolo a Piazza Affari cede quasi il 12% con le azioni che hanno toccato i 10,88 euro con capitalizzazione di mercato pari a 31,8 miliardi.

Sempre in perdita, anche se più contenuta, gli altri titoli dei colossi dell’auto. Le tedesche BMW, Mercedes e la francese Renault cedono intorno al 6%, mentre Volkswagen è a -5%. A dimostrazione che, nella attuale situazione, chi rischia di più un contraccolpo per i nuovi dazi imposti da Stati Uniti, e in risposta dagli altri paesi, è il gruppo Stellantis.