Serie A, oltre 8 milioni di spettatori nel 2024/25: Milan ancora al top

Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? Il campionato 2024/25 prosegue senza sosta anche nell’anno nuovo, e considerando che mancano ormai solamente 11 partite in questa edizione del torneo, è possibile delineare con sempre maggiore precisione e affidabilità la classifica degli spettatori tra i club della massima serie.

Un dato che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato.

Fino a questo momento la Serie A, nel suo complesso, sta mantenendo una media piuttosto alta: 30.619 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 91,57%. Vola anche questo dato, in netta crescita – almeno fino a questo momento – rispetto all’83% con il quale si è chiusa la passata edizione della Serie A.

Serie A spettatori 2024 2025 – Il Milan sempre in testa

Guardando alla classifica stilata da Calcio e Finanza, superata la metà stagione il primato per la media spettatori è del Milan, che nelle sue partite casalinghe – nonostante le proteste andate in scena negli ultimi incontri – ha fatto registrare una media che tocca i 71.362 spettatori a gara, superiore ai 70.059 spettatori dell’Inter. Il podio si chiude con la Roma, che nelle sue gare casalinghe sfiora i 62mila spettatori. In top 5 anche il Napoli e la Lazio, che hanno rispettivamente oltre 50mila e quasi 43mila spettatori medi. Da segnalare un caso particolare. Si tratta di quello del Genoa, che ha giocato undici partite in casa. Tuttavia, la sfida casalinga di campionato con la Juventus è stata disputata a porte chiuse a seguito degli scontri tra i tifosi del Grifone e della Sampdoria in occasione del Derby della Lanterna di Coppa Italia. Per questo motivo, le partite indicate nella classifica sono solamente nove e il match con i bianconeri non è stato considerato nella media spettatori e riempimento, dal momento in cui i tifosi erano impossibilitati ad accedere all’impianto.

Serie A spettatori 2024 2025- Il riempimento sorride a Cagliari e Como

Chiaramente, la media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Per questo motivo è interessante indagare anche il tasso di riempimento, ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A. Da questo punto di vista, il Cagliari è tornato in vetta una settimana fa dopo il pienone contro la Juventus, superando proprio i bianconeri: i sardi superano ora il 98% rispetto al 97,33% del Como, che si è portato in seconda posizione. Terza invece la Juventus, con una percentuale comunque molto vicina a quella delle rivali. Tra le altre, si segnalano anche l’Atalanta intorno al 96,5% e il Genoa, che supera il 94%.