Champions, ottavi di finale al via: quanto vale qualificarsi ai quarti

Quanto valgono quarti Champions? La UEFA Champions League è arrivata a un altro turno decisivo. La massima competizione europea per club prosegue con la fase a eliminazione diretta dell’edizione 2024/25 con gli ottavi di finale di andata. Sono 16 le squadre che si affronteranno nelle sfide di questa sera e di domani, otto delle quali voleranno ai quarti di finale del torneo.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso al prossimo turno della manifestazione rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare ai quarti di finale, grazie al nuovo format della Champions League, porta con sé un bonus di ben 12,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 10,6 milioni della passata stagione.

Quanto valgono quarti Champions – Le cifre per l’Inter

L’Inter è l’unica italiana rimasta in gioco e il solo club di Serie A che può sperare di contare su questi premi aggiuntivi dalla UEFA. I nerazzurri sfideranno il Feyenoord (che ha già eliminato il Milan ai playoff) nel doppio confronto in programma il 5 l’11 marzo e in caso di successo affronteranno una tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco.

Come detto, l’accesso ai quarti di finale garantisce 12,5 milioni di euro extra, da sommarsi a quanto già incassato dalla UEFA per la prima fase. Nel dettaglio, secondo le stime di Calcio e Finanza, con il passaggio del turno l’Inter supererebbe quota 98 milioni di euro andando molto vicina alla tripla cifra. Da non dimenticare, inoltre, il potenziale incasso aggiuntivo per un’altra sfida di altissimo livello al Meazza.