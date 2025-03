Lutto nel mondo del calcio e del giornalismo: è morto Bruno Pizzul

Il mondo del calcio e del giornalismo piange una grande perdita. Bruno Pizzul, storica voce del giornalismo sportivo italiano, si è spento all’ospedale di Gorizia. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 87 anni. La notizia è stata riportata dal sito di RaiNews.

Nato a Udine l’8 marzo 1938, entrò in Rai nel 1969 e l’anno successivo debuttò come telecronista con Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia. Dal Mondiale del 1986 divenne la voce ufficiale della Nazionale italiana, raccontando cinque edizioni della Coppa del Mondo e quattro Campionati Europei, fino al suo addio nel 2002 dopo Italia-Slovenia (0-1). Oltre alle telecronache, condusse programmi storici come Domenica Sprint e La Domenica Sportiva.

Grande appassionato di calcio, lo aveva praticato a buoni livelli: iniziò nella Cormonese e nella Pro Gorizia, poi divenne professionista giocando come centromediano per Catania, Ischia, Udinese e Sassari Torres. Un infortunio al ginocchio lo costrinse a interrompere prematuramente la carriera sportiva.

Per la Rai, raccontò le principali partite di club nelle competizioni nazionali ed europee e ricoprì diversi ruoli televisivi: conduttore della versione estiva della Domenica Sportiva*nel 1975 e nella stagione 1993-94, al fianco di Simona Ventura e Amedeo Goria, e presentatore di Sport Sera e Domenica Sprint (1976-1990). Dal 1990 al 1992 curò anche la moviola a 90º Minuto.

Divenne telecronista della Nazionale nel 1986, quando sostituì Nando Martellini, impossibilitato a causa di un malore dovuto all’altitudine. Mantenne l’incarico fino al 2002, raccontando tutte le gare di qualificazione a Mondiali ed Europei, tranne quelle trasmesse in esclusiva da altre emittenti e alcune amichevoli. L’ultima partita da lui commentata fu l’amichevole Italia-Slovenia, disputata a Trieste.

Laureato in giurisprudenza, prima di entrare in Rai insegnò materie letterarie nelle scuole medie. La sua prima finale internazionale raccontata fu quella dell’Europeo del 1972, con la vittoria della Germania Ovest sull’URSS. La prima vittoria di un’italiana in una finale europea da lui annunciata fu il trionfo del Milan in Coppa delle Coppe nel 1973 contro il Leeds Utd. Le ultime furono la Coppa delle Coppe 1999 (Lazio-Maiorca) e la Coppa UEFA dello stesso anno (Parma-Olympique Marsiglia).