Il Newcastle ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un rosso pari a 11,1 milioni di sterline (circa 13,4 milioni di euro al cambio attuale), un risultato in netto miglioramento rispetto all’esercizio 2022/23, che si era chiuso in perdita per 71,8 milioni di sterline (circa 86 milioni di euro). Il club di proprietà del fondo sovrano saudita PIF ha registrato un fatturato in netta crescita, spinto in particolar modo dalla partecipazione alle coppe europee (la Champions League nello specifico) e dalla proprietà saudita.

Newcastle bilancio 2024 – I ricavi

Complessivamente, il Newcastle nella stagione 2023/24 ha registrato 390,1 milioni di sterline di ricavi (oltre 471 milioni di euro), rispetto ai 253,1 milioni di sterline del 2022/23 considerando anche l’impatto del player trading, con un aumento del 54%. In particolare, la voce maggiore è rappresentata dai ricavi da diritti tv, pari a 183,8 milioni di sterline, mentre i ricavi commerciali sono stati pari a 83,6 milioni di sterline.

Di questi, 29 milioni di sterline sono riconducibili a ricavi «da società controllate e partecipate del Public Investment Fund (“PIF”)», il fondo che controlla il club della Premier League inglese.

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 60,5 milioni di euro (45,8 milioni di euro nel 2022/23);

60,5 milioni di euro (45,8 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 100,9 milioni di euro (53 milioni di euro nel 2022/23);

100,9 milioni di euro (53 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da diritti tv: 222 milioni di euro (199,9 milioni di euro nel 2022/23);

222 milioni di euro (199,9 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da gestione diritti calciatori: 84,3 milioni di euro (3,4 nel 2022/23);

84,3 milioni di euro (3,4 nel 2022/23); Altri ricavi: 3,4 milioni di euro (3,6 milioni di euro nel 2022/23);

3,4 milioni di euro (3,6 milioni di euro nel 2022/23); TOTALE: 471,1 milioni di euro (305,7 milioni di euro nel 2022/23).

Newcastle bilancio 2024 – I costi

I costi a bilancio per il Newcastle sono aumentati nel 2023/24 a 389 milioni di sterline (circa 469,8 milioni di euro), rispetto ai 318 milioni del 2022/23 con un aumento dei costi complessivi pari a oltre il 22%. A fare la voce grossa sono i costi del personale, passati da 185,1 a 218,7 milioni di sterline, mentre gli ammortamenti legati ai calciatori sono cresciuti da 89,3 a 97,5 milioni di sterline.

Questi i costi voce per voce nella stagione 2023/24:

Costi per il personale: 264,2 milioni di euro (223,5 milioni di euro nel 2022/23);

264,2 milioni di euro (223,5 milioni di euro nel 2022/23); Ammortamenti e svalutazioni: 117,8 milioni di euro (107,9 milioni di euro nel 2022/23);

117,8 milioni di euro (107,9 milioni di euro nel 2022/23); Altri costi: 87,8 milioni di euro (52,6 milioni di euro nel 2022/23)

87,8 milioni di euro (52,6 milioni di euro nel 2022/23) TOTALE: 469,8 milioni di euro (384 milioni di euro nel 2022/23)

Newcastle bilancio 2024 – Risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così positiva per 1,2 milioni di sterline, contro il -64,9 milioni di sterline del 2022/23. Il risultato ante imposte è stato negativo per 11,08 milioni di sterline circa rispetto al -71,7 milioni del 2022/23, mentre il risultato netto è stato negativo per 11,1 milioni di sterline (13,4 milioni di euro circa) contro il rosso di 71,8 milioni di sterline del 2022/23.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2023 è positivo per 248,3 milioni di sterline rispetto al patrimonio netto pari a 162,3 milioni del 2022/23, grazie anche a versamenti per circa 97 milioni di sterline nella stagione 2023/24.