Roma, 20mila euro di multa dopo lo sfogo di Ranieri a Porto

Il durissimo sfogo di Claudio Ranieri contro l’arbitro Tobias Stieler sia dopo la partita, ma soprattuto in conferenza stampa dove ha vitato anche il designatore Roberto Rosetti, costa una multa alla Roma di 20mila euro.

In quell’occasione, a margine della sfida di andata dei playoff di Europa League giocata in casa del Porto, Ranieri pretese che i suoi calciatori non andassero a salutare l’arbitro a fine partita e poi in conferenza chiese direttamente a Rosetti il perché avesse mandato un direttore di gara con uno score totalmente a favore delle squadre di casa.

Inoltre, la società giallorossa è stata multata per 11mila euro a causa della «condotta impropria della squadra» e di altri 8mila euro per i danni arrecati allo stadio Do Dragao dai propri sostenitori con la UEFA che ha imposto alla Roma di prendere contatto con il Porto per la risoluzione della questione.