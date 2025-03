La Juve vola in Borsa: il titolo bianconero cresce del 12%

In attesa di scendere in campo contro il Verona, la Juventus raccoglie ottime notizie dalla Borsa con il titolo bianconero che ha chiuso in rialzo dell’11,5% nella giornata che potrebbe portare i bianconeri di Thiago Motta vicini alle primissime posizioni in attesa dello scontro diretto con l’Atalanta.

Il valore delle azioni ha superato abbondantemente i 3 euro, arrivando a toccare i 3,35 euro per una capitalizzazione di mercato di 1,3 miliardi di euro. Questi risultati rappresentano il massimo raggiunto dal titolo bianconero da metà 2022.

Inoltre, analizzando il trend giornaliero del titolo, l’inizio della forte risalita è avvenuto intorno alle 15.50, orario italiano. Questo fa pensare ad attività di account con base nelle Americhe.