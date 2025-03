La crisi del Milan e la panchina di Motta: ecco i temi più discussi della settimana sul web

Juventus, Inter e Milan blindano il podio . Nonostante la Juventus si trovi in una fase molto delicata, segnata dall’eliminazione da due importanti competizioni, mantiene la leadership in campo social con 59.500 menzioni. Alla seconda posizione la squadra di Inzaghi, in vantaggio anche in campionato, colleziona sui social 51.400 menzioni. La profonda crisi del Milan , dimostrata anche dalla sconfitta a San Siro contro la Lazio, non si ripercuote sui social: la squadra di Conceicao mantiene il podio con 49.800 menzioni.

MediaScore 27 giornata – Come cambia la classifica social

Nella classifica dei social di questa settimana l’Empoli ha registrato ottime prestazioni: la squadra di D’Aversa, dopo aver eliminato ai rigori la Juventus nel match di Coppa Italia, con più tredici posizioni in classifica e 16.600 menzioni, ha guadagnato la sesta posizione. Il Parma invece, dopo le ottime prestazioni in campo e sui social della scorsa settimana, torna in fondo alla classifica registrando solo 1.400 menzioni.

MediaScore 27 giornata – I temi di dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Pioggia di fischi a San Siro

Dopo la sconfitta contro la Lazio, intorno a San Siro, fischi, contestazioni e una crescente rabbia nei confronti della società, accusata di aver smarrito il legame con la sua storica identità. I tifosi, ormai stanchi per il ciclo di sconfitte, non perdonano l’ennesima delusione e nemmeno la nuova maglia, sui social scrivono: “I nostri colori sono il rosso e il nero. La storia non si cancella”, sottolineando che abbia poco a che fare con il glorioso passato del club. Il Milan si trova a dover affrontare i suoi tifosi, oltre che le incertezze sulla panchina di Conceiçao, le difficoltà di rendimento della squadra e la corsa per il nuovo Direttore Sportivo.

Coppa Italia: Juventus fuori dai giochi, la sconfitta contro l’Empoli brucia

La Juventus è fuori dalla Coppa Italia, una sconfitta che fa ancora più male dopo l’eliminazione in Champions League. I bianconeri, detentori del record di vittorie, salutano così una delle competizioni in cui sono sempre stati protagonisti. La sconfitta ai rigori contro l’Empoli ha scatenato la rabbia dei tifosi, che hanno protestato davanti al J Hotel, dove la squadra era in ritiro. La contestazione è proseguita sui social, con immagini ironiche che prendono di mira il tecnico bianconero. I tifosi continuano a dubitare della sua capacità di guidare la Juventus, criticando le scelte tattiche e l’inadeguatezza nel gestire momenti decisivi.

Il match dello scudetto segna il record di incassi

Il match per lo scudetto tra Napoli e Inter segna un record di incassi e presenze. Al Maradona c’erano infatti 55mila spettatori. Si stima per gli azzurri un ricavato di circa due milioni di euro per le presenze. Le reazioni online sono state vivaci, soprattutto durante la partita, la punizione di Federico Di Marco che ha evocato Maradona; la prestazione di Raspadori e le scelte tattiche di Inzaghi, invece, sono al centro delle polemiche. Il pareggio però ha confermato l’Inter in vetta, anche se la squadra di Conte resta fiduciosa, consapevole degli impegni in Champions League e Coppa Italia che attendono i nerazzurri.

MediaScore 27 giornata – La classifica media

Questa settimana la classifica delle citazioni comparse su stampa e web mostra qualche spostamento nelle prime cinque posizioni. In testa al podio nuovamente l’Inter, con 21.081 menzioni, seguita al secondo posto ancora dalla Juventus (18.437) e al terzo dal Napoli (18.060), che torna sul podio guadagnando una posizione. Completano la classifica delle prime cinque posizioni il Milan, che perde una posizione (17.814), mentre al quinto troviamo la Lazio (11.442).

Questo il verdetto di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 27esima giornata di campionato. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Buon risultato per il Monza che sale di sette posizioni rispetto alla scorsa settimana, posizionandosi al tredicesimo posto grazie alle 4.266 menzioni. Perde invece otto posizioni il Parma, che torna in fondo alla classifica, in diciannovesima posizione, con 3.393 citazioni.