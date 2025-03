Calcio protagonista in tribunale: domani udienze sulle plusvalenze Juve e sugli ultras di Inter e Milan

Il calcio domani sarà protagonista anche in tribunale, tra Milano e Roma. Nel capoluogo lombardo infatti andrà in scena la prima udienza sui capi ultras di Inter e Milan, mentre nella capitale sarà il giorno di una nuova udienza sulla indagine che vede coinvolta la Juventus e l’ex dirigenza bianconera.

Partendo dal tema ultras, si aprirà così domattina, nell’aula bunker davanti al carcere milanese di San Vittore, il processo abbreviato a carico di 16 persone, tra cui gli ormai ex capi delle curve di San Siro e i loro sodali ultrà arrestati nel maxi blitz di Polizia e Gdf del 30 settembre scorso. In particolare, tra gli imputati nel rito abbreviato figurano esponenti delle curve Nord interista e Sud milanista come Marco Ferdico e Andrea Beretta (quest’ultimo collaboratore di giustizia) per la curva Nord dell’Inter e Luca Lucci, leader della curva Sud del Milan, con alcuni ultras nerazzurri accusati anche di associazione mafiosa. Alcuni potrebbero chiedere l’ascolto di testimoni.

Il procedimento potrebbe essere unificato con un’altra indagine recente che include l’omicidio di Antonio Bellocco e il tentato omicidio di Enzo Anghinelli. Inter, Milan e la Lega Serie A vogliono costituirsi parte civile per ottenere risarcimenti nel processo contro alcuni ultras accusati di reati come aggressioni ed estorsioni. L’udienza di domani sarà incentrata su questa questione.

Per quanto riguarda la Juventus, lo stesso club bianconero, nel comunicato legato ai conti del primo semestre della stagione 2024/25, aveva dato aggiornamenti sul procedimento in sede penale dopo l’ultima udienza dello scorso 5 dicembre: «L’udienza del 5 dicembre 2024 è stata dedicata al deposito degli atti di costituzione di parte civile da parte delle persone asseritamente danneggiate dai reati in contestazione; i soggetti costituiti parti civili sono 214. Alla successiva udienza del 27 gennaio 2025 ulteriori 9 soggetti si sono costituiti parti civili».

«All’udienza del 10 febbraio 2025, il GUP di Roma si è pronunciato in ordine all’ammissibilità delle suddette parti civili, escludendo in toto 2 parti intervenute e limitando l’ammissibilità delle pretese risarcitorie avanzate dalle altre 221 parti civili (tra cui 218 azionisti) a solo alcuni dei reati contestati nella richiesta di rinvio a giudizio. Il GUP ha altresì emesso, su richiesta di alcune parti civili, i decreti di citazione di Juventus quale responsabile civile. La prossima udienza preliminare è fissata per il 4 marzo 2025».