Juventus, titolo in Borsa ai massimi dal giugno 2022

Il titolo della Juventus ha chiuso la giornata in crescita del 12,03% a 3,3700 euro per azione. Il titolo del club bianconero ha così raggiunto i suoi massimi dal giugno 2022, ultima volta in cui aveva superato i 3,37 euro per azione, con una forte crescita nell’ultimo mese. Alti anche i volumi, con oltre 6 milioni di pezzi scambiati nel corso della giornata su una media quotidiana negli ultimi tre mesi di 1,57 milioni.

In particolare, infatti, le azioni della Juventus hanno guadagnato il 45% dal 7 febbraio scorso. Una forte crescita anche sulla spinta delle manovre di Tether, la società di criptovalute che nelle scorse settimane ha acquisito il 5% della società. Guardando alla capitalizzazione di Borsa, così, in questo periodi il valore a Piazza Affari della Juventus da 880 milioni a 1,27 miliardi.

Guardando alla singola giornata, negli ultimi 5 anni solo in quattro occasioni il titolo del club bianconero ha avuto un rendimento superiore come crescita, facendo quindi meglio del +12% di oggi: in particolare, era successo il 19 aprile 2021 (+17,8% nel giorno del lancio del progetto Superlega), il 7 novembre 2024 (+14,6% nel giorno dell’assemblea degli azionisti sul bilancio al 30 giugno 2024) e il 20 aprile 2020 (+12,87%).

Per quanto riguarda il resto della giornata in Borsa, Piazza Affari ha chiuso la seduta il rialzo nel primo giorno di contrattazioni del mese di marzo, con l’indice Ftse Mib ha guadagnato l’1,07% a 39.069 punti. In Europa, chiusura positiva per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato l’1,09% a 8.199 punti, Francoforte il 2,64% a 23.147 punti, Londra lo 0,7% a 8.871 punti e Madrid lo 0,44% a 13.381 punti. Sul listino, vola Leonardo all’indomani del vertice di Londra sull’Ucraina e la sicurezza, durante il quale si è raggiunto un accordo generale sulla necessità di aumentare la spesa per la difesa e le capacità militari. Il titolo balza del +16,13% a quota 44,780 euro per azione. Sprint anche di Iveco a +6,15% e 16,045 euro per azione (massimo storico).

Tra gli altri industriali, Stellantis chiude a -0,26%. Positivo il settore del credito, con Unicredit che sale del 2,69%, Mps +2,06%, Intesa +1,52%, Mediobanca +0,61%. Nel settore del lusso, sotto i riflettori dopo la notizia secondo cui si sarebbe trovata un’intesa per un prezzo fino a 1,5 miliardi di euro per l’acquisto di Versace da parte di Prada, Cucinelli cala dell’1,28% e Moncler lima lo 0,09%. Capitolo energetici con Eni quasi invariata, Enel -1,05% e Snam -0,77% nel giorno in cui ha perfezionato l’acquisto di Edison Stoccaggi.