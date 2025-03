Continua la crescita di BYD: ora vale l'1% del mercato in Italia

Prosegue con successo il percorso di crescita della Tech Company BYD in Italia, come dimostrato dai risultati nel mese di febbraio. L’azienda in soli due mesi dall’inizio dell’anno si attesta come il primo marchio per la vendita vetture NEV (Veicoli a Nuova Energia: BEV+PHEV) con una crescita di circa sette volte superiore a quella del mercato.

Infatti, con 1.350 vetture NEV a febbraio raggiunge la leadership con il 9,9% di quota di mercato in questo segmento. Un notevole balzo, quadruplicando i numeri registrati nel 2024.

Questo trend in costante crescita esponenziale ha permesso di raggiungere a febbraio l’importante soglia dell’1% di quota di mercato totale. Infatti, con 1.350 vetture targate a febbraio, BYD ha posto una pietra miliare nel mercato italiano, in un 2025 che è solo all’inizio, caratterizzato da piani di espansione strutturati e ambiziosi.

Questi numeri certificano anche il superamento di alcuni brand tradizionali italiani ed europei, che nonostante il lancio di nuovi modelli, si posizionano dietro i prodotti tecnologici di BYD, in grado di intercettare le necessità dei clienti italiani.

Risultati che sono stati raggiunti anche grazie ad una campagna pubblicitaria attivata su tutti i canali – incentrata principalmente su i due modelli Seal U DM-i e il nuovo SUV cittadino ATTO2 – che ha portato ad una crescita del 40% di ricerche del brand su Google.

Inoltre, grazie alla campagna televisiva in concomitanza con il Festival di Sanremo gli italiani hanno potuto conoscere le qualità della tech company BYD e le sue tecnologie proprietarie tutte contenute nel city SUV appena lanciato in Italia, ATTO 2. I numeri hanno dimostrato che la campagna ha funzionato molto bene sia in termini di incremento della notorietà del marchio sia in termini di vendite.

Tutto questo andrà di pari passo con l’incremento del network di vendita e post-vendita, che vedrà nel 2025 un’intensa attività lavorativa per arrivare ad oltre 40 dealer e 105 store su tutto il territorio nazionale, con una quota di almeno 25 dealer e 70 punti vendita aperti nel primo semestre del 2025. In quest’ottica la presenza di una Rete capillare di Punti

Vendita che permettano di vivere l’esperienza BYD oltre che testare i suoi numerosi prodotti (di cui 2 lanciati negli ultimi 3 mesi) risulta quanto mai determinante. Infatti le vetture BYD sono dei veri e propri gioielli di tecnologia, e solo la prova della vettura può consolidare il livello di conoscenza e consapevolezza del cliente elettrocompatibile.

Dunque, una parte iniziale dell’anno all’insegna di un’accelerazione forte e precisa, che rappresenta il volano per un 2025 che si pone l’obiettivo di una crescita strutturata di tutte le attività attraverso una valorizzazione delle grandi capacità tecnologiche della società e di tutti i punti i punti di forza del mercato italiano in grado di incrementare in modo esponenziale la conoscenza e la presenza dei prodotti BYD.

In questo contesto BYD proseguirà nella sua offensiva di prodotti ad elevata tecnologia BEV e PHEV con numerosi lanci nel 2025, e nel mese di aprile lancerà in Europa, in occasione della Settimana del Design a Milano, il suo marchio premium Denza. Tutto questo in un momento di mercato molto particolare per questi segmenti che attraversano ancora una fase di definizione degli spazi di crescita e di consolidamento strutturale nel Paese. In un’ottica di introduzione delle più elevate tecnologie per il rispetto ambientale del pianeta.