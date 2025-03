San Siro, oggi il nuovo piano con la proposta di Inter e Milan al Comune

Si chiama “Docfap”: documento di fattibilità delle alternative progettuali. E’ un documento di oltre 200 pagine che contiene la proposta che Inter e Milan presenteranno oggi al Comune di Milano per acquistare lo stadio di San Siro, le aree attorno e i permessi di costruzione del nuovo impianto.

Una documentazione corposa – spiega Il Corriere della Sera – che il Comune dovrà analizzare e che contiene il piano per il nuovo impianto, compresi i volumi coinvolti, il costo finale per i club (oltre un miliardo), l’impatto ambientale e come si intende rifunzionalizzare le parti del San Siro attuale che resteranno in piedi, probabilmente la Curva Sud e la tribuna alla sua destra.

L’idea è che presentando il documento di fattibilità oggi, ci sia il tempo per concludere l’iter prima che scattino i 70 anni del secondo anello di San Siro e subentrino vincoli più stringenti. Le linee guida sono note: stadio da circa 70mila posti, inserito in un contesto urbano riqualificato con il 50% di aree verdi, anche perché il progetto non è poi così diverso da quello su cui si lavora dal 2018.

Il Comune potrebbe decidere di non procedere ad assegnazione diretta, ma di indire una gara, anche se è difficile trovare per San Siro acquirenti più consoni di Inter e Milan. I club sono d’accordo nel seguire la procedura che garantisca il più possibile il Comune, per evitare il rischio di ricorsi al Tar e quindi lungaggini ancora maggiori, se non stop dal sapore quasi definitivo. I lavori potrebbero iniziare nel 2027, con conclusione nel 2030.

Oaktree e RedBird, le proprietà di Inter e Milan, sono convinte che non sia possibile perdere altro tempo: un nuovo impianto è fondamentale per aumentare i ricavi e “bonificare” San Siro anche dai fenomeni di criminalità al centro delle indagini della procura di Milano.