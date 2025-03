Milan, corsa a due tra Paratici e Tare come nuovo Direttore Sportivo

Dopo le sconfitte contro Torino e Bologna, il Milan prova nuovamente a rimettersi in piedi, cercando di affrontare una situazione complicata. Quella di stasera contro la Lazio è una partita che profuma veramente di ultima spiaggia per credere ancora alla Champions, anche se ora come ora il quarto posto appare irraggiungibile e bisognerà capire cosa ne sarà del quinto dopo gli ottavi delle coppe europee.

«La mia angoscia è la stessa dei tifosi», ha detto il tecnico Sergio Conceiçao, intervenuto in conferenza stampa. Il finale di stagione definirà il futuro (anche a breve termine) del portoghese e si capirà eventualmente da quale allenatore ripartire qualora le strade con l’ex Porto si dovessero separare.

Una svolta, però, è certa: in casa Milan arriverà un nuovo direttore sportivo. L’ex Juventus Fabio Paratici è a oggi il primo nome in lista, dietro di lui Igli Tare. Sono questi i nomi forti e che si dovrebbero giocare il posto fino alla fine. Più distante l’ipotesi Modesto, mentre per l’ex Atletico Madrid Andrea Berta non ci sarebbero possibilità.

Tornando al campo, contro la Lazio dovrebbe partire dalla panchina Joao Felix, a cui l’allenatore chiede di essere più decisivo. Ci saranno invece Reijnders (sulla trequarti) e Gimenez con accanto Leao e Pulisic, che non è al 100%. La squadra di Baroni è in piena corsa Champions, a soli due punti dalla Juventus quarta e a +6 sul Diavolo. Sarà un’altra serata chiave.