La Juve ci prova: ritiro e allenamenti doppi per la volata Champions

Nella giornata di ieri, di comune accordo, Thiago Motta e i giocatori della Juventus hanno deciso di vivere in ritiro la vigilia della delicata sfida casalinga contro l’Hellas Verona. Questa mattina la squadra si è ritrovata alla Continassa per la rifinitura, quindi in serata – dopo il primo pomeriggio trascorso in famiglia – tutti al J Hotel, in vista della sfida di lunedì sera.

Un modo per concentrarsi e per preparare al meglio l’incontro, scrive Tuttosport nella sua edizione odierna. Le incomprensioni interne non sono sparite, ma il retroscena conferma come gli intenti del gruppo-squadra siano condivisi da ogni componente. La scelta del ritiro pre-partita, dunque, è il primo segnale di questo finale di stagione per molti versi inedito alla Continassa.

Motta cercherà di ribaltare quello che non ha funzionato finora, per rimettere la squadra sulla retta via. Così da conquistarsi un futuro in bianconero al di là di quanto sostenga il contratto triennale firmato la scorsa estate. E il calendario, in qualche modo, strizza l’occhio all’allenatore.

Così ,ammonteranno a 60 – al saldo dei riposi che lo staff tecnico concederà al gruppo – i giorni adisposizione di Motta, alla Continassa, per lavorare con l’obiettivo di centrare il quarto posto e dimostrare sensibili segnali di crescita del progetto.

Lo scenario, dalla settimana entrante, muterà infatti radicalmente rispetto alla prima parte di stagione, caratterizzata da un’infinita sequenza di impegni ravvicinati e da un solo allenamento “pieno” tra una partita e l’altra. Ci si potrà allenare di più e si riusciranno a preparare meglio le partite, senza fare la corsa sulle 72 ore tra un match e l’altro.