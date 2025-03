Stipendi piloti MotoGP 2025: Marquez al top, Bagnaia sul podio

Stipendi piloti MotoGP 2025 – La stagione 2025 della MotoGP si prospetta come una delle più emozionanti di sempre. Con un calendario che comprende 22 tappe e un livello di competizione altissimo, i piloti sono pronti a darsi battaglia per il titolo iridato.

Nel 2024, Francesco Bagnaia ha lottato fino all’ultimo giro nel tentativo di confermarsi campione del mondo, ma ha dovuto cedere il primato a Jorge Martin, autore di una stagione eccezionale. Per il 2025, Ducati si conferma la squadra di riferimento con una formazione di altissimo livello, mentre Yamaha e Honda puntano a riscattarsi dopo stagioni complicate.

Ripercorrendo la storia della MotoGP, il campionato ha subito una trasformazione radicale dai tempi della classe 500cc, con l’introduzione di tecnologie sempre più avanzate, regolamenti aggiornati e investimenti in costante crescita da parte dei costruttori. Questa evoluzione ha avuto un impatto anche sulle retribuzioni dei piloti, con stipendi sempre più elevati per i protagonisti della categoria. Ecco nel dettaglio gli stipendi dei piloti della MotoGP per il 2025.