Blackstone, maxi stipendio da 1 miliardo di dollari per l’AD Schwarzman

L’amministratore delegato del gestore alternativo Blackstone, Steve Schwarzman, ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in stipendi e dividendi lo scorso anno, secondo quanto riportato da Bloomberg.

La società (azionista fra l’altro di Autostrade per l’Italia) ha pagato 84 milioni di dollari a Schwarzman per il 2024, compreso uno stipendio base di 350.000 dollari, si legge in un documento. Inoltre, il dirigente ha guadagnato 916 milioni di dollari in dividendi.

Figura chiave del private equity, Schwarzman ha contribuito a trasformare Blackstone in un peso massimo con oltre 1.100 miliardi di dollari di asset in gestione. Il mese scorso, il gestore patrimoniale ha battuto le stime sugli utili del quarto trimestre, grazie alla ripresa delle operazioni.

Gli utili distribuibili, che rappresentano la liquidità utilizzata per pagare i dividendi agli azionisti, sono saliti del 56% a 2,2 miliardi di dollari o a 1,69 dollari per azione.