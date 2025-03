Ifab, nuova regola nel calcio: angolo per gli avversari se il portiere perde tempo

Nella riunione annuale dell’Ifab (International Football Association Board) andata in scena nella giornata di ieri, è arrivato l’ok a due novità importanti per il mondo del calcio. Dal 14 giugno, al Mondiale per Club con Inter e Juventus, ci sarà il debutto:

dialogo quasi esclusivo capitano-arbitro

stop ai portieri che perdono tempo

L’Ifab ha considerato “inaccettabile” la situazione attuale, che spesso vede il portiere trattenere la palla, gettarsi a terra stringendola al corpo dopo la più semplice delle parate e guadagnare secondi “illeciti”. Ora si cambia. Dal Mondiale per Club, quando il portiere entrerà in possesso della palla comincerà il conto alla rovescia.

L’arbitro farà scorrere i primi tre secondi poi, arrivati a -5, indicherà il countdown con le dita della mano. La sanzione per chi sgarra sarà il calcio d’angolo per l’altra squadra: nei test si poteva scegliere tra tiro dalla bandierina e punizione laterale sulla linea immaginaria del limite dell’area. I casi sono limitati, ma la norma punta ad avere più che altro un effetto dissuasivo.

Nuova regola portieri – Le altre novità dell’Ifab

L’altra novità prevede invece che l’arbitro, quando lo riterrà opportuno, consentirà soltanto al capitano di poter parlare con lui e poi gli sarà permesso di spiegare la decisione ai compagni. Gli altri dovranno stare lontani o saranno ammoniti. L’obiettivo è evitare polemiche, comportamenti minacciosi se non aggressivi, perdite di tempo studiate, e restituire civiltà al dialogo con l’arbitro.

Tutto confermato anche riguardo agli altri temi. Per quanto riguarda la palla contesa fuori dall’area, dopo aver colpito l’arbitro, la nuova regola prevede che la palla spetti a chi l’avrebbe avuta in possesso (e non necessariamente a chi l’ha toccata per ultimo). Se non è possibile stabilirlo, allora palla a chi l’ha toccata per ultimo.

L’arbitro avrà poi la possibilità di comunicare allo stadio i motivi alla base di una decisione dopo una revisione al VAR o un controllo VAR prolungato. Novità per gli assistenti al momento del rigore: visto che la goal-line technology garantisce accuratezza sulla posizione della palla, i guardalinee si posizioneranno in linea con il dischetto del rigore per valutare il fuorigioco.