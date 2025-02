Mondiale per Club, accordo in vista sui premi FIFA: le possibili cifre

Mancano meno di quattro mesi al via della prima edizione del nuovo Mondiale per Club. Il nuovo torneo FIFA vedrà la partecipazione di 32 squadre e si disputerà nell’estate del 2025 negli Stati Uniti d’America. La prima sfida è in programma per il 15 giugno, mentre la finalissima è calendarizzata per il 13 luglio al MetLife Stadium, New York New Jersey.

I pezzi del puzzle legati alla nuova competizione fortemente voluta dal presidente della FIFA Giovanni Infantino si stanno via via incastrando tra loro. A dicembre, l’organo di governo del calcio mondiale ha svelato i gruppi e il format del torneo – che vedrà partecipare Inter e Juventus –, dopo che già si era alzato il sipario sugli stadi che avrebbero ospitato le sfide.

Negli ultimi mesi è stato inoltre annunciato l’accordo della FIFA con DAZN per la trasmissione, in chiaro a livello globale, di tutti i match della competizione. L’ultimo aspetto che rimane ancora “al buio” è quello legato ai premi che la FIFA destinerà ai club per la partecipazione al torneo e per il superamento dei vari turni.

Premi Mondiale per Club 2025 – Le possibili cifre

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, in ambito ECA (l’Associazione dei Club Europei) si stanno portando avanti le ultime trattative per giungere un accordo con la FIFA, con le parti che sarebbero molto vicine tra loro. Il bonus per la partecipazione dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 18 milioni di euro per società, seppur lontana dai 50 milioni inizialmente ipotizzati.

Ipotizzando un accesso alla fase a eliminazione diretta, raggiungendo gli ottavi di finale Inter e Juventus (così come gli altri club) potrebbero incassare intorno ai 25 milioni di euro complessivi tra gettone di presenza e il superamento del girone. In particolare, i premi per i passaggi del turno sarebbero particolarmente generosi e potrebbero fornire un boost importante alle casse dei club che arriveranno fino in fondo.