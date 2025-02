Inter, raggiunti gli obiettivi del Settlement Agreement: nessuna multa per il FPF nel 24/25

L’Inter ha raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di Fair Play Finanziario durante la stagione 2024/25. È quanto emerge dai risultati del primo semestre, chiuso al 31 dicembre 2024, di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, che ha reso noti i dati di metà stagione.

Per quanto riguarda i ricavi provenienti dalla UEFA – e legati alla prima edizione della nuova Champions League, con il format a girone unico e a 36 squadre –, «sottolineiamo che, sulla base dei risultati consolidati del gruppo per l’anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2024, abbiamo nuovamente raggiunto l’obiettivo finanziario stabilito dal Settlement Agreement», si legge nel documento.

«Pertanto – prosegue ancora il documento di Inter Media and Communication –, non ci aspettiamo che venga trattenuto alcun contributo finanziario dalle vincite previste per la stagione sportiva 24/25». L’Inter finora ha raggiunto premi per circa 90 milioni di euro dalla Champions League, cifra che potrà crescere ancora in caso di superamento degli ottavi di finale contro il Feyenoord.