Serie BKT, la sfida Sassuolo-Pisa in diretta gratuita su DAZN

La sfida della 27esima giornata di Serie BKT tra Sassuolo e Pisa sarà disponibile su DAZN anche in modalità gratuita.

Sfida al vertice, con il Sassuolo capolista a +5 proprio sul Pisa, deciso a ridurre il distacco. All’andata, i ragazzi di Filippo Inzaghi avevano dominato l’incontro, imponendosi con un 3-1. Questa volta, però, i neroverdi di Fabio Grosso cercheranno di ribaltare la situazione, spinti dal proprio pubblico e dalla voglia di consolidare il primo posto in classifica.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Sassuolo Pisa in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie BKT

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:

il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)

l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€

il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.