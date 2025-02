Quanto vale la nuova Champions? Le cifre ufficiali di Inter, Juve e Atalanta

La nuova Champions League si appresta a vivere la sua vera e propria fase a eliminazione diretta con le gare di andata degli ottavi di finale in programma nel corso della prossima settimana. A rappresentare l’Italia ci sarà solamente l’Inter di Simone Inzaghi che dovrà vedersela con il Feyenoord, formazione olandese che ha eliminato il Milan nei playoff.

Ma se per il calcio italiano si tratta di una Champions abbastanza amara sul campo, non si può dire altrettanto per quanto riguarda i premi incassati per parteciparvi. Infatti, esaminando le semestrali di Inter, Juventus e Atalanta, possiamo scoprire come il nuovo ciclo della massima competizione europea per club porti ricavi significativamente superiori rispetto agli anni scorsi.

Nuova Champions cifre ufficiali – I dati sulla Juventus

Partendo dalla Juventus, che come il Milan è stata eliminata durante i playoff da una formazione olandese come il PSV, i bianconeri di Thiago Motta hanno concluso al 20° posto la prima fase a girone unico. Infatti, con questa nuova formula e l’eliminazione del formato a gironi, la UEFA ha introdotto premi economici per ogni posizione raggiunta dopo le otto partite della prima fase, che si aggiungono così ai ricavi legati a partecipazione (uguale per tutte le società e pari a 18,62 milioni), bonus risultati e diritti televisivi, che da quest’anno sono divisi per quota europea e quota non europea in un unico pilastro denominato “value” che raggruppa le vecchie voci di ranking e market pool.

Inoltre, nella semestrale della Juventus sono inclusi anche i ricavi da botteghino per le partite giocate in casa, ma senza conteggiare quelle giocate oltre il 31 dicembre 2024, le ultime due della prima fase e la gara di andata dei playoff. Detto ciò, i ricavi complessivi dalla Champions per la Juventus sono stati pari a 69,3 milioni di euro, cifra da dividere tra 64,1 milioni di premi UEFA (che saranno al rialzo considerando le ultime partite giocate a gennaio) e 5,2 milioni di ricavi da stadio.

Nuova Champions cifre ufficiali – I dati dell’Inter

Cifre più alte per l’Inter che, come detto, è l’unica squadra italiana arrivata agli ottavi di finale. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno chiuso al quarto posto la fase a campionato evitando così i playoff. Anche per la società di Viale della Liberazione il percorso fatto nella massima competizione europea ha portato importanti benefici economici.

Dalla semestrale al 31 dicembre 2024 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, si evince come il club si attenda di incassare circa 90 milioni di euro dal percorso fin qui fatto in Champions League. Si tratta di un incremento sostanziale rispetto ai 72 milioni incassati nella scorsa stagione, quando il cammino di Lautaro Martinez e compagni si interruppe agli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid.

A questa cifra, inoltre, andrà aggiunta quella relativa all’incasso da botteghino, visto che nella semestrale di Inter Media and Communication non vengono indicati le cifre relative alle quattro partite giocate a San Siro nella prima fase che hanno fatto registrare una presenza media pari a 66.597 spettatori, leggermente in calo rispetto a quella della scorsa stagione con tre gare (69.136).

Nuova Champions cifre ufficiali – L’Atalanta

Rimane infine l’Atalanta, che ha chiuso il primo semestre del 2024/25 con un fatturato pari a 216,7 milioni di euro e un utile che ha toccato quota 65,4 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 13,3 milioni di euro della prima metà della stagione 2023/24. La spinta è arrivata proprio dalla partecipazione alla nuova UEFA Champions League, prima edizione con il format rivisitato.

I bergamaschi indicano ricavi per circa 59,8 milioni di euro su questo fronte nei primi sei mesi. Cifra che anche in questo caso sarà più alta, considerando le partite che si sono disputate nel mese di gennaio e che non sono conteggiate nella semestrale.