Inter e Milan, calano gli spettatori in Champions: solo due gare oltre i 70mila a San Siro

La prima fase della Champions League 2024/25 è terminata con l’ottava giornata, giocata in contemporanea da tutte le 36 squadre partecipanti, e ora c’è grande attesa per il sorteggio degli spareggi che vedranno protagoniste ben tre formazioni italiane con un rischio di incrocio fra Milan e Juventus molto alto.

Non si deve preoccupare dell’esito del sorteggio, o comunque lo dovrà fare solamente a posteriori, l’Inter di Simone Inzaghi, che con la vittoria contro il Monaco ha blindato il quarto posto e ha strappato il pass diretto per gli ottavi di finale. Qui potrebbe proprio incontrare una fra Milan e Juve, ma questo lo si saprà solamente il 21 febbraio, quando la UEFA definirà il tabellone tennistico fino alla finale di Monaco di Baviera.

La sfida di San Siro ha sancito la rinascita di Lautaro Martinez, autore di una tripletta. Il gol al quinto minuto su rigore e la successiva espulsione di Mawissa al 12° hanno reso la serata dei tifosi nerazzurri molto tranquilla fino al triplice fischio finale. Un totale di 71.601 spettatori ha riempito le tribune del Meazza. Un dato in linea con quelli del campionato, ma che allargato a tutte le sfide del girone racconta di una tendenza legata alla Champions dei nerazzurri e anche del Milan: la media spettatori nel torneo è in forte calo rispetto alla stagione scorsa.

Spettatori Champions Inter Milan – I dati di questa stagione e il confronto con il 23/24

Sulle otto partite giocate a San Siro, guardando sia all’Inter che al Milan, solamente due sono riuscite a richiamare più di 70mila persone ed entrambe sono dei nerazzurri (proprio contro il Monaco e contro l’Arsenal a inizio novembre). Ecco i dati del San Siro interista in questa Champions League:

Inter-Stella Rossa – 56.391 spettatori

Inter-Arsenal – 75.222 spettatori (4.146 ospiti)

Inter-Lipsia – 63.174 spettatori

Inter-Monaco – 71.601 spettatori (1.205 ospiti)

MEDIA – 66.597 spettatori

Media gironi 23/24: 69.136 (-3,7%)

Guardando all’altra sponda del Naviglio, il Milan non è mai riuscito ad arrivare a 70mila spettatori, nemmeno all’esordio contro il Liverpool. E solamente una volta i rossoneri hanno giocato davanti a più di 60mila persone (Milan-Girona del 22 gennaio, ultima gara casalinga della prima fase). Ecco i numeri, fin qui, relativi alla presenza a San Siro dei tifosi rossoneri:

Milan-Liverpool – 59.826 spettatori

Milan-Brugge – 58.649 spettatori

Milan-Stella Rossa – 53.717 spettatori

Milan-Girona – 66.030 spettatori

MEDIA – 59.556 spettatori

Media gironi 23/24: 72.209 (-17,5%)

Come si può vedere dai numeri, entrambe le squadre hanno registrato un calo rispetto a una stagione fa. Sorprende in negativo il -17,5% del Milan. Va ricordato, però, che l’anno scorso i rossoneri, allenati da Stefano Pioli, erano sorteggiati da quello che fu indicato da tutti come un girone della morte con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle, che consentì al club rossonero di poter ospitare tre partite di assoluto livello a San Siro con un risultato al botteghino nettamente migliore alle quattro gare viste in questa edizione della Champions.

Per quanto riguarda invece l’Inter, il calo è sicuramente più contenuto (poco meno del 4%), ma i numeri della Champions League stridono con quelli del campionato. In Serie A, i nerazzurri hanno fatto registrare finora una media che supera i 70mila spettatori.