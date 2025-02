Juventus, la semestrale positiva spinge il titolo in Borsa: +5%

Nella giornata di ieri, la Juventus ha comunicato i risultati economico-finanziari del primo semestre, chiuso al 31 dicembre, relativo alla stagione in corso. Il consiglio di amministrazione della società bianconera ha approvato la chiusura del primo semestre con un utile di 16,9 milioni di euro, in miglioramento di ben 112 milioni di euro rispetto alla perdita di 95,1 milioni nel primo semestre 2023/24, grazie alla partecipazione alla Champions League di quest’anno.

Risultati positivi che sono stati accolti allo stesso modo anche a Piazza Affari, dove il titolo del club bianconero sta guadagnando circa il 5% portando il valore delle azioni vicino ai 3 euro e con una capitalizzazione di mercato oltre il miliardo di euro.

Un segnale del lavoro da parte del club bianconero non solo sul fronte dei ricavi (che hanno avuto un corposo impatto dal ritorno nelle coppe europee), ma anche dall’attenzione ai costi. Infatti gli introiti sono passati da 173 a 290 milioni, mentre i costi sono scesi da 272 a 259 milioni di euro, in quello che la stessa società bianconera considera in parte ancora un anno di transizione, soprattutto allargando lo spettro di analisi.

La riduzione dei costi infatti prosegue, ma non è ancora arrivata a regime considerando ad esempio extracosti nella stagione attuale come le risoluzioni dei contratti con Danilo e Szczesny oltre ad esempio alla presenza dei costi legati agli ammortamenti di Rovella e Pellegrini che saranno riscattati dalla Lazio. L’obiettivo non è tuttavia arrivare a toccare il minimo in quanto ai costi, ma fare in modo che siano equilibrati e in tal senso la società bianconera ritiene di essere vicina all’obiettivo. Tanto che, guardando alla cosiddetta “squad cost rule” della UEFA, nel 2024 la Juventus è dentro il range dell’80% come rapporto tra costi e ricavi, inoltre ponendosi già vicina all’obiettivo del 70% previsto per il 2025.