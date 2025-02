Mourinho contrattacca: causa da 50mila euro al Galatasaray per danni morali

Il derby di Istanbul di lunedì rischia di avere strascichi ben più lunghi rispetto allo 0-0 maturato sul campo. Da una parte la squalifica di José Mourinho con quattro giornate inflittagli e una causa da parte del Galatasaray contro il tecnico portoghese per presunte frasi razziste, ecco che ora Mourinho ha presentato una causa a sua volta contro il club rivale.

A renderla nota è lo stesso club turco del tecnico portoghese che specifica come «una causa per danni morali pari a 1 milione 907 mila lire turche (al cambio poco piu’ di 50mila euro, ndr) contro il Galatasaray». Ad assistere il tecnico portoghese i legali del club che contestano ai rivali «un attacco ai diritti personali del nostro direttore tecnico José Mourinho».

La vicenda è relativa proprio alle accuse di offese razziste e immorali lanciate dal Galatasaray durante la partita di lunedì scorso. E proprio per questo Mourinho è stato squalificato per quattro giornate della Disciplinare della Federcalcio turca.

Due turni sono stati stabiliti perché, negli spogliatoi, ha rivolto alla squadra arbitrale parole «denigratorie e offensive sia nei confronti della comunità calcistica turca sia nei confronti di tutti gli arbitri turchi».

Le altre due giornate, invece, riguardano le dichiarazioni in conferenza stampa, anche se nella motivazione della Disciplinare non si parla di razzismo in merito alle frase pronunciata da Mourinho: «Sull’altra panchina saltavano come le scimmie», ma queste vengono definite «contrarie all’etica sportiva e al concetto di fair play» e di «espressioni che potevano incoraggiare la violenza» e «causare incidenti tra i tifosi», incarnando pertanto una condotta antisportiva.