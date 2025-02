Liverpool: ricavi record a 740 milioni nel 23/24, ma il rosso pre-tasse cresce

Il Liverpool ha annunciato nella giornata di oggi i risultati economico-finanziari per la stagione 2023/24. I dati fanno riferimento al bilancio dei Reds che si è chiuso il 31 maggio dello scorso anno e mostrano ricavi complessivi in crescita per un totale di 743 milioni di euro. Ciò nonostante, il risultato prima delle imposte è negativo per 69 milioni (nel 2023 era stato negativo di 10,5 milioni).

I ricavi commerciali dei Reds hanno toccato un nuovo record superando quota 300 milioni di sterline arrivando così a toccare in totale 373 milioni di euro, confermandosi per il secondo anno di fila come fonte principale di entrate per il club. Crescono anche i ricavi da matchday (123,5 milioni di euro), ma scendono i diritti televisivi, andando ora ad attestarsi a 247 milioni.

Il successo commerciale è stato ottenuto grazie a una forte crescita nelle partnership e nel retail. Il club ha firmato con quattro nuovi partner globali – UPS, Google Pixel, Peloton e Orion Innovation – mentre Kodansha e Carlsberg hanno esteso le loro partnership esistenti. Il settore retail ha registrato ricavi record nelle sue sette sedi globali, inclusa l’apertura di un nuovo negozio a Dublino. L’e-commerce ha inoltre registrato una crescita significativa, con oltre un milione di download dell’app ufficiale LFC Store, che rappresenta quasi il 20 per cento delle vendite e-commerce.

I ricavi dai media sono diminuiti di 38 milioni di sterline (al cambio attuale, 46 milioni di euro) principalmente a causa della partecipazione del club alla Europa League rispetto alla Champions League della stagione precedente. Questo è stato parzialmente compensato dall’aumento dei ricavi dai media della Premier League, risultato di una prestazione più forte sul campo nella stagione 2023/24.

Nonostante l’aumento dei ricavi, i costi amministrativi sono aumentati significativamente fino a 600 milioni di sterline (pari a 726,4 milioni di euro), principalmente a causa degli stipendi e dei costi generali del club, che hanno supportato l’aumento dei ricavi commerciali e il maggior numero di giornate di gara rispetto al periodo precedente.

Liverpool bilancio 2024 – Il commento del direttore finanziario Jenny Beacham

Jenny Beacham, direttore finanziario del Liverpool, ha commentato così i risultati economico-finanziari del 2023/24: «Gestire un club finanziariamente sostenibile continua a essere la nostra priorità e, con il continuo aumento dei costi, è essenziale far crescere le fonti di reddito anno dopo anno per mantenere la stabilità finanziaria. Il successo delle nostre operazioni commerciali, insieme all’apertura del nuovo Anfield Road Stand, ha aumentato i nostri ricavi in questo periodo di rendicontazione, dimostrando il nostro desiderio di continuare a competere ai massimi livelli del calcio sia maschile che femminile».

«L’attrattiva globale di questo club di calcio continua a essere fenomenale ed è la forza e l’opportunità fondamentale che abbiamo per una crescita continua. Ci prendiamo anche seriamente le nostre responsabilità sociali, utilizzando il nostro richiamo globale per aumentare il nostro impatto sulla comunità e gli sforzi di sostenibilità, nei quali siamo leader nel settore calcistico».

«Continueremo a operare in conformità con le regole e i regolamenti finanziari del calcio, mantenendo al contempo opportunità di investimento nelle nostre operazioni, infrastrutture e giocatori. Il nostro obiettivo in questo momento è concludere questa stagione nel modo più forte possibile, sia dentro che fuori dal campo, per realizzare le nostre ambizioni collettive di successo», ha concluso Beachan.