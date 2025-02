Caos in Turchia: il Galatasaray denuncia Josè Mourinho per frasi razziste

Coda al veleno per l’infuocato derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce, finito con uno 0-0 che lascia la squadra di Mertens e Icardi nettamente in vetta alla Super Lig turca davanti di 6 punti ai cugini della sponda asiatica del Bosforo.

La sfida è stata arbitrata dallo sloveno Slavko Vincic (5 ammoniti per il Gala e 2 per il Fener) con la soddisfazione di Jose Mourinho, tecnico della formazione ospite che in questi mesi ha più volte attaccato i cugini del Gala e la classe arbitrale turca: «Penso che sia stato un grande match con un grande arbitro, che ha avuto la mentalità e l’onestà di sopravvivere nella giungla: è una cosa difficile».

Il Galatasaray stavolta ha scelto di replicare preannunciando una denuncia penale: «Fin dall’inizio del suo lavoro in Turchia, Mourinho ha rilasciato con insistenza dichiarazioni denigratorie nei confronti del popolo turco», ha scritto il club più titolato di Turchia in una nota, «oggi, il suo discorso è passato da semplici commenti immorali a una retorica inequivocabilmente disumana».

«Annunciamo che chiederemo un’azione penale per le dichiarazioni razziste rilasciate da Josè Mourinho e, di conseguenza, presenteremo una protesta ufficiale alla UEFA e alla FIFA. Inoltre, osserveremo diligentemente quale sarà la posizione del Fenerbahce, una società che professa di sostenere “valori morali esemplari”, in risposta alla condotta riprovevole esibita dal suo manager», si legge ancora.

Nel mirino ci sarebbe in particolare l’affermazione del tecnico portoghese ex allenatore di Inter, Real Madrid, Chelsea e Roma secondo il quale «sull’altra panchina saltavano come le scimmie».