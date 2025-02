«Club troppo lenti sulla sostenibilità»: Standard Ethics sospende l’attività sul calcio

«In vista del lento progresso del settore del calcio europeo nell’attuazione delle linee guida volontarie di sostenibilità definite dalle Nazioni Unite, dall’OCSE e dall’UE, Standard Ethics sta sospendendo la sua attività sul SE European Football Index».

Lo ha annunciato Standard Ethics in una nota, spiegando dunque che sospenderà questa valutazione del mondo del calcio per il 2025, per effettuare una nuova valutazione nel 2026. «Nel tempo, ci sono stati tentativi di miglioramento per quanto riguarda le questioni ambientali, che tuttavia non sono particolarmente significative per il calcio», si legge ancora nella nota.

«D’altra parte, gli sforzi relativi a questioni sociali e di governance, nonché alla trasparenza gestionale e fiscale, sembrano essere tra gli aspetti meno trattati, nonostante siano estremamente sensibili e urgenti. Osservando i principali club, sia quotati che non quotati (non inclusi nell’Indice), sembra che ci siano pochi club con strategie di sostenibilità credibili e coerenti», prosegue ancora Standard Ethics.

«Le iniziative ESG messe in atto da alcune federazioni sembrano essere deboli e con scarso impatto. Standard Ethics rivedrà la sua posizione nel 2026». Gli attuali componenti dell’Indice sono:

AFC Ajax

Benfica

Besiktas

Borussia Dortmund

Brøndby

Celtic Football Club

Fenerbahçe Futbol

Galatasaray Sportif

Juventus Football Club

Manchester United

Olympique Lyonnais

Sporting CP

S. Lazio

Trabzonspor

Di questi, il 71% ha un punteggio di Sostenibilità Non Completa e il 21% ha un punteggio di Non Sostenibile.