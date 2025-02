Prosus, offerta da 4,1 miliardi per Just Eat: il titolo vola a +54%

Nel risiko delle acquisizioni per far ordine nel mondo dell’home delivery, la società di investimento olandese Prosus ha ufficializzato la volontà di acquisire il colosso della ristorazione a domicilio Just Eat Takeaway.com per 4,1 miliardi di euro, portando al delisting dalla Borsa di Amsterdam.

Prosus ha fatto sapere in un comunicato ufficiale di «aver stipulato un accordo condizionato per l’acquisizione di Just Eat Takeaway.com, per creare il quarto gruppo di consegna di cibo più grande al mondo». Sulla scorta di questo annuncio, il titolo di JustEat Takeaway ad Amsterdam ha chiuso la seduta con un rimbalzo di oltre il 54%.

Prosus – spiega Il Sole 24 Ore – ha fatto un’offerta interamente in contanti, valutando le azioni Just Eat a 20,30 euro, con un premio del 22% rispetto al massimo raggiunto dal titolo negli ultimi tre mesi. L’offerta è stata raccomandata all’unanimità dalla direzione e dal consiglio di sorveglianza di Just Eat. Le azioni di Just Eat hanno chiuso venerdì a 12,43 euro e quelle di Prosus a 45,98 euro.

L’operazione annunciata da Prosus segna la fine di anni tumultuosi per Just Eat, il cui valore azionario ha registrato una vera e propria impennata durante la pandemia di Covid-19, crollando poi drasticamente con la fine dei lockdown. Secondo il Financial Times, dal picco pandemico ad oggi le azioni di Just Eat Takeaway.com hanno perso circa l’88% del proprio valore.

L’annuncio della vendita coincide con la pubblicazione dei risultati annuali di Just Eat Takeaway. Il fondatore e ceo, Jitse Groen, ha espresso soddisfazione per l’accordo, ritenendolo coerente con la strategia dell’azienda. Prosus è anche il maggiore azionista di Delivery Hero, proprietario di Glovo, con una quota del 28%. L’acquisizione, se andrà a buon fine, segnerà un cambiamento significativo nel mercato europeo della consegna di cibo, poiché renderà Prosus la quarta più grande azienda di consegna di cibo al mondo dietro Meituan, DoorDash e Uber.

