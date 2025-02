Tonali: «Cessione difficile, ma ho aiutato il Milan a tenere il bilancio in attivo»

Sandro Tonali è stata una delle cessioni che ha provocato più rimpianti ai tifosi del Milan nonostante con la maglia del Milan abbia giocato per tre stagioni mettendo insieme 95 presenze, ma diventando una colonna della formazione rossonera di Stefano Pioli.

Sul suo addio ai rossoneri, il centrocampista italiano, ora al Newcastle, ha parlato così al magazine U del La Repubblica: «È stato difficile, non puoi decidere da solo. È un mondo con tanti soldi: per i calciatori e per i club. Quando dici no, deve esserci anche quello del club. Nelle trattative è difficile che ci siano due no o due sì: c’è sempre un sì e un no. Nelle grandi squadre, con tanti soldi in ballo, la bandiera diventa un’utopia. Con il mio trasferimento da una parte ho tolto e dall’altra ho dato, aiutando il Milan a tenere il bilancio in attivo».

Lo stesso Tonali non esclude però un ritorno al Milan nel prossimo futuro, anche se si trova molto bene a Newcastle: «Non ho rimorsi o rimpianti. L’idea di tornare al Milan un giorno c’è, ma non è il pensiero quando mi sveglio al mattino».

Intanto, però, si parla molto di un suo ritorno in Serie A, magari con la maglia di una fra Inter e Juve. I bianconeri erano dati per molto interessati già nel mercato di gennaio. A riguardo, Tonali ha commentato: «Con i miei procuratori non ne abbiamo mai parlato. E so, per esperienza, che se non arrivi a quel passaggio non c’è nulla di concreto. E comunque qui sto bene con me stesso, ho trovato la mia linea e non è il caso di stravolgerla ancora. Voglio vincere per i tifosi del Newcastle, tra poco avremo la prima occasione a Wembley».