Fallimento della fusione con Honda: Nissan valuta il cambio di CEO

Un periodo di grande cambiamento potrebbe presto aprirsi in casa Nissan. Dopo il fallimento della fusione con Honda e l’interesse di diversi operatori finanziari per una quota di minoranza (in prima fila Foxconn e Kkr) preso il colosso giapponese potrebbe cambiare amministratore delegato.

Come riporta lo statunitense Bloomberg, Nissan ha avviato una riflessione per individuare il candidato che potrebbe prendere il posto di Makoto Uchida, il CEO che è alla guida del gruppo dalla fine del 2019. A questa indiscrezione, le azioni del colosso automobilistico a Tokyo hanno guadagnato il 4,9%.

Nelle scorse settimane, Uchida aveva avviato un piano di austerità che comporterà l’integrazione delle linee di produzione, con l’obiettivo di risparmiare circa 400 miliardi di yen (al cambio attuale 2 miliardi di euro). Nell’ambito di questa strategia, è prevista la chiusura di due stabilimenti, la cui ubicazione non è ancora stata rivelata, oltre all’impianto in Thailandia, con quest’ultima che era già presente nei vari piani presentati negli ultimi mesi.