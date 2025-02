Sanremo, il ricorso della Rai al Consiglio di Stato si discuterà il prossimo 22 maggio

La Rai non vuole lasciarsi scappare l’organizzazione e la messa in onda di Sanremo e proprio per questo ha fatto ricorso in appello al Consiglio di Stato dopo la decisione del Tar della Liguria che a dicembre ha dichiarato illegittimo l’affidamento della concessione dell’uso in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana”

A questo proposito, l’appello presentato dalla televisione di Stato sarà dibattuto in merito il prossimo 22 maggio. È stato deciso nella mattinata odierna, davanti alla Quinta sezione del Consiglio di Stato, infatti di abbinare direttamente al merito la richiesta cautelare che era stata presentata.

Secondo quanto si è appreso, nel corso dell’udienza in camera di consiglio, il Comune di Sanremo avrebbe detto non solo che andrà avanti con la gara, ma anche che sono pronti alla sua pubblicazione in vista della prossima edizione che si svolgerà come sempre a febbraio.