Il Lione ha fatto ricorso contro il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG

Il Lione ha deciso di rivolgersi alla commissione giuridica della Ligue de Football Professionnel (LFP) riguardo al trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli al PSG. La dirigenza dell’OL ha presentato mercoledì una protesta sulla partecipazione dell’attaccante georgiano alla partita tra Lione e PSG (2-3), giocata domenica scorsa.

Come riportato da L’Equipe, in una mail inviata martedì alla commissione delle competizioni della LFP, il presidente dell’OL John Textor ha scritto che il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG «è stato reso possibile solo grazie a finanziamenti del club contrari al regolamento che vieta i sussidi esterni», aggiungendo che «l’omologazione del suo contratto e il suo inserimento come nuovo giocatore violano le disposizioni del regolamento amministrativo della LFP».

L’OL si basa principalmente sugli articoli 556 e 560 del regolamento delle competizioni LFP 2024/25. L’articolo 560 stabilisce che, «in caso di violazione di una delle disposizioni riguardanti la qualifica e/o la partecipazione di un giocatore, e indipendentemente da altre eventuali sanzioni applicabili, il club colpevole perde la partita, ma il club che presenta la richiesta non beneficia dei punti corrispondenti alla vittoria dell’incontro».

Naturalmente, non siamo ancora arrivati a questo punto. Questa richiesta segue una protesta presentata dal PSG prima della partita di domenica riguardo alla partecipazione di Thiago Almada, ceduto in prestito gratuito all’OL quest’inverno dal Botafogo, l’altro club della galassia Eagle.

Questa protesta si inserisce anche nel contesto delle dichiarazioni di John Textor domenica in zona mista dopo la partita, o nel suo intervento al quotidiano AS la settimana scorsa, in cui il proprietario dell’OL denunciava il finanziamento del PSG da parte dello Stato del Qatar, avanzando una possibile azione legale davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Si tratta di un nuovo capitolo nella guerra tra i presidenti dei due club che dura da diversi mesi.