La Juventus risale in Borsa nonostante la Coppa Italia: ecco perché

La Juventus è stata eliminata dalla Coppa Italia ai quarti di finale per mano dell’Empoli. Una sconfitta, anche se ai rigori, inaspettata da tutto l’ambiente bianconera e che ha provocato una certa irritazione, come testimoniato anche dalle parole del direttore sportivo Cristiano Giuntoli quest’oggi.

Mentre i calciatori bianconeri dovranno prontamente riscattarsi per non perdere quel piccolo vantaggio accumulato la scorsa giornata nella corsa al quarto posto che vale la prossima Champions League, l’eliminazione in Coppa Italia non sta incidendo sul titolo in Borsa del club bianconero.

Infatti, la quotazione della Juve a Piazza Affari è in rialzo intorno al 3%. Un ottimo segnale, visto che nella serata di oggi, a Borsa chiusa, è prevista la pubblicazione della semestrale bianconera con i risultati di questa prima parte di stagione 2024/25. Il valore delle azioni ha superato così i 2,8 euro per una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo.

Un rendimento positivo in Borsa che fa pensare che i risultati economico-finanziari ottenuti dal club bianconero fino a questo momento siano positivi e, soprattutto, accolti con favore dagli azionisti e dagli analisti di mercato. Bisogna ricordare che la Juve è tornata in Champions League in questa stagione e che la massima competizione europea da quest’anno è la più ricca di sempre. Da qui la grande responsabilità che Thiago Motta e giocatori hanno fino a fine stagione per rientrare nelle prime quattro del campionato, garantendosi un posto nella Champions 2025/26.