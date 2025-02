Lee (Populous): «Stadio Roma? Compito arduo, ma sfida entusiasmante»

Christopher Lee, EMEA Managing Director di Populous, è intervenuto nella giornata odierna nel corso del Financial Times Business of Football Summit, evento in corso di svolgimento a Londra.

Lo studio Populous è molto coinvolto in Italia per la costruzione di nuovi stadi o per la ristrutturazione: «Questo è l’inizio di una riflessione su come possiamo creare edifici che risuonino con i nostri tifosi, che dialoghino con il loro ambiente locale e che siano realmente parte delle loro comunità. Come puoi immaginare, essere un architetto di stadi e poi progettare uno stadio a Roma, dove esiste già uno stadio piuttosto famoso, è un compito piuttosto impegnativo. Tuttavia, riuscire a creare un edificio che si integri veramente con il suo contesto locale, che faccia parte della comunità, che sia contestuale non solo dal punto di vista architettonico ma anche culturale, è una sfida entusiasmante».

Proprio sul progetto per la società giallorossa, Lee ha aggiunto: «Come possiamo offrire un’esperienza gastronomica eccezionale in una città con una cultura culinaria straordinaria? Come possiamo attingere all’incredibile passione dei tifosi della Roma, creando ad esempio la più grande curva singola d’Europa? L’obiettivo è progettare edifici che offrano un’atmosfera incredibile, perfetti per il calcio, ma che al tempo stesso siano autentici e profondamente legati alle comunità locali».

Inoltre, Populous è al centro delle ristrutturazioni degli impianti di Wrexham, società britannica di proprietà dell’attore Ryan Reynolds, e Como: «Si tratta di creare design autentici, di capire come possiamo realizzare edifici che risuonino con le comunità locali. Che si tratti di Wrexham, dove Robin e Ryan sono molto determinati a costruire uno stadio che sia in sintonia con la comunità locale, o della straordinaria cornice del Lago di Como, una location incredibile per il nuovo stadio, la sfida è capire come questi edifici possano dialogare con il loro contesto e rappresentarlo al meglio».