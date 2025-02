«Ligue 1 corrotta»: 15 giornate di squalifica al presidente del Marsiglia Longoria

Il presidente dell’Olympique di Marsiglia, Pablo Longoria, è stato squalificato per 15 partite per aver contestato duramente l’arbitraggio dopo la sconfitta della sua squadra ad Auxerre. Il consigliere sportivo e istituzionale Fabrizio Ravanelli, dal canto suo, è stato sospeso per tre partite.

Secondo il presidente della commissione disciplinare Sébastien Deneux le «affermazioni ingiuriose e (il) comportamento» del dirigente marsigliese costituiscono «una violazione della carta etica che danneggia l’immagine del calcio». Di conseguenza, Longoria è stato sospeso per «quindici partite da tutte le funzioni ufficiali e dall’accesso alla panchina, agli spogliatoi dei giocatori e degli ufficiali di gara, al campo e a tutti i corridoi che conducono a queste aree», ha precisato la LFP in un comunicato.

Una sanzione severa che sospende Pablo Longoria fino alla fine della stagione e che lo riabiliterà, a seconda della data di ripresa del campionato della prossima stagione, verso la fine di settembre. Sébastien Deneux, il presidente della commissione, ha spiegato una simile sanzione con il fatto che «il presidente Longoria era già stato sanzionato quest’anno» e che «era stato recentemente oggetto di un avviso e di un richiamo che si volevano pedagogici da parte del Consiglio nazionale di etica, ma di cui evidentemente non ha affatto tenuto conto».

In un comunicato, l’OM ha preso «atto della sanzione», precisando che Pablo Longoria «resta motivato e determinato nel perseguire il progetto triennale dell’OM che ha avviato l’estate scorsa» e che «continuerà anche i suoi sforzi per lo sviluppo e la valorizzazione del calcio francese, a livello nazionale e internazionale».

La sanzione contro il presidente dell’OM entra in vigore immediatamente, quindi sarà sospeso domenica contro il Nantes, nella 24ª giornata di Ligue 1, fino all’inizio della prossima stagione, poiché restano 11 partite. Molto arrabbiato per l’arbitraggio della partita Auxerre-Marsiglia (3-0) di sabato, Longoria aveva parlato di «corruzione» dopo la partita, per poi «rimpiangere» questa affermazione in un’intervista rilasciata all’agenzia France-Presse.

«Anche se la commissione ha ascoltato i rimpianti e le scuse del presidente, questi non sono termini che sono stati usati da altri protagonisti negli ultimi anni, ed è un punto essenziale», ha spiegato Sébastien Deneux. Il dirigente dell’OM si era anche scagliato davanti alle telecamere, definendo la Ligue 1 un «campionato di m***a».

«Questi attacchi minano la lealtà e l’integrità del corpo arbitrale», ha sottolineato la commissione. «Il rispetto per il corpo arbitrale è un principio intangibile su cui non si può transigere. Queste dichiarazioni e questo comportamento danneggiano anche la correttezza del campionato in Francia», ha spiegato ancora Sébastien Deneux.

«Aspetto la decisione, ho potuto spiegarmi. Voglio dire che non c’è corruzione nel calcio francese», aveva detto Longoria in una dichiarazione successiva, affermando che la forma della sua esplosione di rabbia di sabato «non era appropriata», ma si spiegava con «molte decisioni arbitrali su cui (lui) considera che l’OM sia stato svantaggiato».