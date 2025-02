Juve, Giuntoli: «Prestazione inaccettabile. Ma Motta non è in discussione»

All’indomani della sorprendente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, è intervenuto a Sky Sport, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero ha anche ribadito la fiducia della società nei confronti di Thiago Motta.

«Le parole di Thiago Motta? Siamo in linea con quello che ha detto il mister, ieri è stata una prestazione inaccettabile e ne siamo convinti anche noi – ha commentato Giuntoli –. Stamattina abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti e la squadra per prima di dover fare di più e che abbiamo il dovere di centrare la Champions League nelle prossime dodici partite».

Sulla posizione di Motta: «Siamo convinti che il progetto iniziato quest’estate sia valido e che in futuro possa darci grandi soddisfazioni, Motta non è in discussione. Ieri è stata una partita inspiegabile, venivamo da quattro vittorie di fila in campionato e siamo molto dispiaciuti e anche un po’ arrabbiati. Siamo convinti che il progetto sia corretto, che possa incontrare delle difficoltà, ma siamo convinti di essere sulla strada giusta. Motta ha voluto richiamare la squadra in un momento molto delicato».

Sul mercato di gennaio: «Abbiamo cambiato tanto, abbiamo preso grandi calciatori e investito su profili internazionali. Hanno fatto grandi prestazioni con le loro squadre e lo faranno anche alla Juve. La società è sempre responsabile di quello che succede e pertanto lo è anche per la partita di ieri».