Bologna-Milan, metà dell'incasso di questa sera andrà al fondo anti-alluvione

Questa sera Bologna e Milan scenderanno sul campo dello stadio Dall’Ara per disputare il recupero della nona giornata che non si giocò per una decisione, anche contestata, del sindaco del capoluogo emiliano in seguito all’alluvione che colpì la città, ma anche altre località.

Proprio in virtù di questo, il sindaco Matteo Lepore ha annunciato che metà dell’incasso che si registrerà in occasione della gara di questa sera sarà devoluto per la raccolta fondi della Città metropolitana di Bologna in favore della popolazione colpita dall’alluvione dello scorso ottobre.

«A nome di tutta Bologna ringrazio la società e il presidente Saputo per questo gesto di solidarietà e vicinanza per noi molto importante», ha commentato il primo cittadino della città emiliana, Lepore.